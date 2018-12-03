На Ямале полицейского за пьяную стрельбу осудили со второго раза

Салехард, , 16:41 — REGNUM На Ямале полицейский, устроивший стрельбу в пьяном виде в чужой квартире, приговорён к условному сроку. Ранее он был оправдан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В феврале Ямальский районный суд оправдал бывшего помощника участкового уполномоченного полиции, который устроил в селе Новый Порт стрельбу. Прокуратура не согласилась с решением суда.

Полицейский обвинялся в том, что 18 октября 2016 года в нетрезвом виде выехал на сигнал затопления соседями сверху. Поднявшись на второй этаж дома, из которого поступил вызов, страж порядка без разрешения проживающих проник в их квартиру, где без какой-либо надобности стал угрожать людям причинением телесных повреждений и убийством. Полицейский достал служебное оружие и навел его поочередно на двух женщин и мужчину, выстрелив в стену и в окно.

Кроме того, 22 октября 2016 года, желая скрыть следы совершенного им преступления, полицейский вновь без согласия хозяев проник в квартиру потерпевших, где деформировал повреждения от пуль в стенах комнаты, чтобы выдать их за бытовые.

И при этом районный суд оправдал помощника участкового. Прокуратура подала апелляцию на данное решение в окружной суд, который в свою очередь направил дело о стрельбе полицейского на доследование. И 30 ноября 2018 года Ямальский районный суд признал бывшего уже помощника участкового виновным. И приговорил к трём годам и шести месяцам условного срока.