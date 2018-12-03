Сайт одежды в Москве заподозрили в организации детской проституции

Москва, , 16:33 — REGNUM В Москве следователи проверяют информацию о сайте детской одежды, который в действительности получал прибыль с детской проституции. Об этом 3 декабря сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«По информации СМИ, создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. Так же в статье указывается, что на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы», — говорится в сообщении.

По данному факту ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка. По её результатам примут процессуальное решение.