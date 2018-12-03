Основная версия крушения вертолёта Ми-26 в НАО — ошибка пилотирования

Нарьян-Мар, , 16:32 — REGNUM Следствие рассматривает в качестве основной версии крушения вертолёта Ми-26 в Ненецком автономном округе ошибку пилотирования. Об этом 3 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве при этом отметили, что расследование причин и обстоятельств происшествия ещё продолжается и по имеющимся на сегодняшний день данным однозначно говорить о причинах трагедии преждевременно.

В рамках расследования также будет дана оценка исправности оборудования и в том числе будут исследованы переговорные устройства.

«Неисправность оборудования можно считать второй возможной причиной крушения, которая рассматривается следствием», — пояснили в СК.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября грузовой вертолёт Ми-26 авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в 500 метрах от вертолетной площадки вблизи посёлка Харьягинский в Ненецком АО. На борту находились шесть человек. Командир вертолёта погиб, остальные получили различные травмы.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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