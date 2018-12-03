Во Владимирской области четыре человека погибли, отравившись газом

Петушки, Владимирская область, , 15:48 — REGNUM Во Владимирской области четыре человека погибли, отправившись угарным газом. Как сообщили 3 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, трагедия случилась в Петушинском районе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

29 ноября в дом в деревне Чуприяново Петушинского района приехал 73-летний пенсионер из Москвы. Он использовал дом как дачу. Чтобы не замерзнуть, мужчина планировал обогреть дом с помощью газового котла. На следующий день мужчину нашли мертвым.

30 ноября в дом приехали две дочери и зять пенсионера. Они планировали заняться похоронами мужчины. Однако и они через какое-то время перестали выходить на связь с родными. Их тела также были найдены в доме.

«Обстановка, указывающая на затрудненность дыхания в помещениях, незамедлительно зафиксирована, в том числе наличие в воздухе высокой концентрации продуктов горения. Первичными экспертными выводами констатирована причина смерти четверых пострадавших — от отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

По данным следователей, жилой дом был оборудован газовым котлом, который прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. Однако в апреле 2018 года из-за неполадок котел ремонтировали. Вероятно, ремонт не был санкционирован. Сейчас следователи проводят экспертизы и оценивают действия людей, которые устанавливали, обслуживали и ремонтировали котел.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября в Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Погибла 85-летняя женщина, еще двое пострадали. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за того, что пенсионерка забыла закрыть конфорку газовой плиты.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту взрыва газа во Владимирской области возбуждено уголовное дело