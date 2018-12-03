Акция протеста «желтые жилеты»: новые столкновения в Реюньоне

Реюньон, Франция, , 15:48 — REGNUM На французском острове Реюньон начались столкновения между активистами движения «желтые жилеты» и правоохранительными органами, вблизи Гранд-Порта острова, заблокированного активистами уже на протяжении 17 дней, сообщает Le Figaro.

Ситуация на острове очень напряженная. Торговый порт острова тоже заблокирован.

В префектуре Реюньона заявили, что остановка работы торгового порта привела к «нарушению поставок основных продуктов питания». Около тысячи контейнеров в порту ждут доставки: свежие продукты, пшеница для пекарен, сырье для производства кормов для животных, медикаменты и медицинское оборудование, предназначенное для больниц.

Министр заморских территорий Анник Жирарден провела видеоконференцию с делегацией «желтых жилетов». Активисты передали список требований по пяти темам: качество жизни, занятость, покупательная способность, отсутствие прозрачности и аннулирование налоговых задолженностей малых и средних предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Анник Жирарден прибыла в Реюньон 28 ноября с трехдневным визитом, чтобы встретится с делегацией «желтых жилетов».

Читайте ранее в этом сюжете: Министр заморских территорий Франции посетит Реюньон 28 ноября