Мэрия Парижа оценила ущерб от акций протеста «желтых жилетов»

Париж, , 15:33 — REGNUM Власти Парижа подсчитали предварительный ущерб, нанесенный инфраструктуре столицы Франции в результате массовых акций протеста 1 декабря, передает 3 декабря телеканал BFM TV.

По предварительным оценкам мэрии Парижа, для того чтобы ликвидировать последствия акций протеста, потребуется от €3 до €4 млн. Ранее стало известно, что в результате блокировки «желтыми жилетами» топливохранилищ компании Total в некоторых департаментах Франции были введены лимиты на продажу топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники протестных акций «желтых жилетов» во Франции заблокировали доступ к 11 хранилищам топлива компании Total. 75 автозаправочных станций в связи с перебоями поставок уже вынуждены были приостановить работу.

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