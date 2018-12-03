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Мэрия Парижа оценила ущерб от акций протеста «желтых жилетов»

Происшествия

Для того чтобы ликвидировать последствия массовых протестов, потребуется от €3 до €4 млн

Париж, 3 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Власти Парижа подсчитали предварительный ущерб, нанесенный инфраструктуре столицы Франции в результате массовых акций протеста 1 декабря, передает 3 декабря телеканал BFM TV.

По предварительным оценкам мэрии Парижа, для того чтобы ликвидировать последствия акций протеста, потребуется от €3 до €4 млн. Ранее стало известно, что в результате блокировки «желтыми жилетами» топливохранилищ компании Total в некоторых департаментах Франции были введены лимиты на продажу топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники протестных акций «желтых жилетов» во Франции заблокировали доступ к 11 хранилищам топлива компании Total. 75 автозаправочных станций в связи с перебоями поставок уже вынуждены были приостановить работу.

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Акции протеста
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