СКР устанавливает причины «бани» на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург

Новосибирск, , 15:05 — REGNUM Следственный комитет организовал проверку после инцидента на борту самолёта, выполнявшего рейс Новосибирск — Екатеринбург накануне, 2 декабря. Из-за жары в салоне нескольким пассажирам стало плохо. Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин, который летел этим рейсом, назвал полёт самым ужасным в своей жизни и сравнил обстановку на борту с «баней».

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Следственный комитет России выложил в свой Instagram видеоролик, на котором видно как бортпроводница сначала беседует с Шахриным, а потом несёт одной из пассажирок нашатырный спирт.

«Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс Новосибирск — Екатеринбург в минувшее воскресенье. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, который 2 декабря выполнял рейс Новосибирск — Екатеринбург, было настолько жарко, что пассажирам стало плохо.

По данным некоторых СМИ, проблемы начались ещё до посадки в самолёт.

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