Понедельник, 3 Декабря 2018 года
15:38:12 МСК

В пятиэтажном доме калужского Боровска заживо сгорели мужчина и женщина

Происшествия

Пожар мог произойти из-за курения в квартире

В пятиэтажном доме калужского Боровска заживо сгорели мужчина и женщина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тушение пожара

Боровск, Калужская область, 3 декабря 2018, 14:33 — REGNUM  В Калужской области на пожаре в жилом многоквартирном доме погибли мужчина и женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, возгорание произошло 1 декабря 2018 года около 4 часов утра в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в Боровске.

По версии следствия, от запаха гари проснулись соседи погибших, которые пытались попасть в квартиру, но не смогли, так как дверь была закрыта изнутри. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, причиной пожара могла стать не потушенная сигарета.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужской деревне Новая Ферзиковского района в ночь на 16 октября 2018 года, сгорел одноэтажный дом. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. По версии следствия, погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить