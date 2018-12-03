Застройщик «нового аварийного жилья» в Боровичах попал под следствие

Боровичи, Новгородская область, , 13:53 — REGNUM В Новгородской области строительство многоквартирного дома №26 по улице Транзитной в городе Боровичи, который предназначался для переселенцев из аварийного жилья, обернулось ещё одним уголовным делом. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 декабря, в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, генеральный директор компании-застройщика многоквартирного дома — ООО «СК Новый Город» — подозревается в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, застройщик многоквартирного дома с целью уменьшения затрат допустил множественные нарушения строительных норм и правил, а также возвёл дом из опасных материалов с пожарно-технической точки зрения.

«Это привело к непригодности построенных жилых помещений, так как проживание в них создает угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В прокуратуре Новгородской области уточнили, что разрешение на строительство дома было получено подозреваемым в августе 2010 года. В 2010—2012 годах администрация Боровичей на основании муниципальных контрактов на общую сумму более 22,7 млн рублей приобрела у организации квартиры в целях дальнейшего переселения граждан из аварийного жилого фонда.

«При этом при передаче квартир подозреваемый ввёл орган местного самоуправления в заблуждение относительно качества строительных работ», — отметили в прокуратуре.

Отметим, что в 2017 года следственными органами Новгородской области было возбуждено ещё одно уголовное дело — по факту введения этого дома в эксплуатацию в августе 2011 года, по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагало, что боровичские чиновники достоверно знали о том, что жилой дом по улице Транзитной построен с многочисленными нарушениями, но всё-таки выдали разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители «новых аварийных домов» в Боровичах жаловались на качество построенного жилья во все инстанции. Проблемными новостройками занимался главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин.

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