«Доходная» психиатрия: в иркутской психбольнице похищали пенсии пациентов

Иркутск, , 13:51 — REGNUM Житель Иркутска и двое теперь уже бывших сотрудников Иркутской областной клинической психиатрической больницы №1 поставили на поток хищение пенсий пациентов. Подробности уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»), сообщает региональное СУ СК РФ.

В конце декабря 2017 года бухгалтер больницы совместно с бывшим её работником заменили анкетные данные пациента, находящегося на принудительном лечении, на анкетные данные другого жителя Иркутска, вступившего в сговор со злоумышленницами. Чтобы пенсионные выплаты поступили на его счёт, сотрудники психбольницы составили подложное заявление, указав при этом, что пациент выписан из больницы. Таким образом мошенники получили более 233 000 рублей, причитающиеся пациенту в качестве пенсии.

В январе 2108 года по аналогичной схеме были украдены ещё свыше 560 000 рублей пенсионных средств, принадлежащих в качестве пенсии другому пациенту. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

За это преступление, в соответствии с решением Свердловского районного суда Иркутска, одной из подсудимых назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а двум другим — два с половиной года лишения свободы условно.