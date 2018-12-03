Итальянской компании по ошибке прислали 690 килограмм кокаина

Виченца, Италия, , 13:37 — REGNUM Руководители одной из компаний в городке Дзермегедо в окрестностях Виченцы получили по почте контейнер с 690 килограммами кокаина, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 3 декабря.

Бизнесмены сообщили о странной посылке стоимостью в несколько десятков миллионов евро сотрудникам правоохранительных органов. Проводится расследование.

Правоохранители предполагают, что произошла ошибка на этапе отправки груза: по всей видимости, сотрудники почты перепутали адреса.

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