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В Москве обнаружили два человеческих скелета

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку

Москва, 3 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  На юге Москвы при проведении ремонтных работ в шахте лифта обнаружены останки двух человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, страшная находка сделана в жилом многоэтажном доме на Бирюлевской улице.

«Два человеческих скелета обнаружены (в шахте лифта жилого дома) при проведении ремонтных работ», — отметил источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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