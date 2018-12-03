На Урале полицию обвинили в низкой раскрываемости киберпреступлений

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В плохой раскрываемости интернет-преступлений в России в немалой степени виноваты сотрудники правоохранительных органов. Об этом заявил профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дистанция, которая разделяет мошенника от его жертвы, создаёт сложности в работе органов МВД.

«Можно написать заявление, и оно будет гулять из одного района в другой, из нижнесергинского в североуральский и обратно. А потому что силовики будут бодаться, кто же будет это всё расследовать. Они за работой не бегут — они скорее от нее пытаются убежать. Они же не на сдельной оплате находятся, а на бюджетной. Чем работы меньше, тем, по большому счету, лучше», — считает эксперт.

Вторая проблема, по мнению Ющука, — в небольшом количестве специалистов, умеющих выявлять подобных преступников. Наконец, преступление может быть международным, и тогда разобраться в нем будет по силам лишь Генеральной прокуратуре в сотрудничестве, например, с ФБР. «Но нужно напакостить очень сильно, и вне политики, чтобы данные органы работали вместе», — заметил профессор.

Напомним, мошенничество через интернет раскрывается гораздо хуже, чем «живые» преступления. Сотрудники УМВД Екатеринбурга раскрыли за январь-октябрь 2018 год лишь 12% таких онлайн-преступлений (19 из 129 случаев), тогда как в целом за этот период было раскрыто 42,7% всех случаев мошенничества (407 из 870).

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