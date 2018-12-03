В Брянской области при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей

Почеп, Брянская область, , 13:22 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ее двоих детей при пожаре в одном из частных жилых домов в деревне Бохоричи Почепского района Брянской области, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 3 декабря. В результате пожара погибла 21-летняя местная жительница и ее двое детей дошкольного возраста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Жуковском районе Брянской области был задержан подозреваемый в поджоге шести частных домов в поселках Ржаница и Красный Бор. Мужчина признался, что устраивал пожары из мести бывшей жене, её родственникам и знакомым. Для этого он обливал бензином или керосином входные двери домов и поджигал их.

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