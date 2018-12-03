ВСУ обстреляли мост на границе с ЛНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 13:24 — REGNUM Боевики ВСУ повредили мост в районе пункта пропуска у населённого пункта Станица Луганская, заявили 2 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ходе анализа повреждений было установлено, что агрессоры применили 40 мм выстрелы ВОГ-25 из подствольного гранатомёта ГП-25.

В СЦКК призвали наблюдателей ОБСЕ дать оценку действиям украинских силовиков, грубо нарушивших режим прекращения огня.

Напомним, за минувший сутки ВСУ трижды открывали огонь по позициям защитников ЛНР, применяя при этом 82-мм миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Читайте также: ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Напомним также, с 29 августа 2018 года в Донбассе должно было начаться перемирие, связанное с началом учебного года, однако украинская сторона в очередной раз проигнорировала ранее достигнутые договорённости.