Рейсы в аэропорту Симферополя задержали из-за погоды, а не «антитеррора»

Симферополь, , 13:13 — REGNUM Рейсы ряда авиакомпаний задержаны в аэропорту Симферополя из-за непогоды. Информация о закрытии аэропорта в связи с усилием мер по антитеррористической безопасности, которую ранее распространили в интернете, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Задержан прилёт рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Глобус», «Уральские авиалинии» и Nordwind из Москвы, рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи. Поэтому часть задержанных рейсов направили на запасной аэродром в Анапу», — отметили в аэропорту.

По данным пресс-службы, слухи о том, что воздушную гавань закрыли в рамках усиления мер антитеррористической безопасности на полуострове, не соответствует действительности.

«Мы не работаем по ночам, открываемся утром. Обычно, если погодные условия ухудшаются в этот момент, многие самолёты просто не вылетают из аэропортов отправления, ожидая нормализация погодных условий», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас в Симферополе на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Глобус», «Уральские авиалинии» и Nordwind в Москву, рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург.

«Однако ситуация уже нормализовалась, уже формируется оптимальный график обслуживания задержанных воздушных судов с целью минимизации отклонений в расписании авиакомпаний», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в симферопольском аэропорту начали строить новую взлётную полосу, которая в будущем сможет принимать практически все воздушные суда в любых погодных условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Симферополя начали строить новую взлётную полосу