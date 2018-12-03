В Тюменской области водитель автобуса попался с фальшивыми правами

Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюменской области водитель возил пассажиров, имея на руках фальшивые права. Мужчина ранее был лишён их за управление транспортом в нетрезвом виде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 41-летний мужчина в мае 2018 года был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за езду в пьяном виде. Тогда он нашёл в интернете продавца фальшивого удостоверения, оформленного на чужое имя. сумма, за которую были приобретено липовое водительское удостоверение, не уточняется.

В начале ноября обвиняемый подрядился развезти сотрудников одной из организаций на микроавтобусе Mercedes. Транспорт под его управлением полицейские остановили в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Подделка водительского удостоверения бросалась в глаза. Мужчина был доставлен в полицию, где он назвал свою настоящую фамилию и предъявил паспорт.

Незадачливый водитель обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.