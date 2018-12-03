Двухлетняя девочка пострадала в ДТП под Калугой

Калуга, , 12:53 — REGNUM В Калужской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону, авария произошла 1 декабря на подъезде к Калуге от федеральной автотрассы М-3 «Украина».

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По предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомашиной Ford, нарушив дистанцию, врезался в идущий впереди автомобиль Opel. В результате автоаварии травмы получил пассажир второй иномарки — девочка двух лет.

По данным ГИБДД, за первые два дня декабря на территории Калужской области в шести дорожно-транспортных происшествиях были травмированы семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 116 ДТП с материальным ущербом, выявлено 790 нарушений Правил дорожного движения. Так, 25 водителей нарушили правила перевозки детей, было выявлено 112 нарушений ПДД пешеходами, 10 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

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