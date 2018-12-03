Гибель детей в Ярославской области: органы опеки подозревают в халатности

Ярославль, , 12:48 — REGNUM Ярославское управление следственного комитета возбудило второе уголовное дело в связи с гибелью детей в селе Медягино, где 27 ноября в пожаре погибли три девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В халатности подозревают должностных лиц органов опеки, которые не предотвратили трагедию. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пожаре погибли две девочки в возрасте 7 месяцев и их 4-летняя сестра. Их мать ушла из дома, оставив детей одних. Сейчас она является подозреваемой по уголовному делу. Теперь расследование продолжиться в отношении органов опеки и попечительства. Дело в том, что мать лишена родительских прав в отношении четверых старших детей.

По данным следствия, в январе 2016 года территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района подозреваемая была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, то есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. Должностные лица отдела по опеке и попечительству управления образования администрации Ярославского муниципального района Ярославской области ненадлежаще исполнили свои должностные обязанности в части выявления и постановки на учет малолетних детей, которые пребывали в социально опасном положении и нуждались в установлении над ними опеки или попечительства, не приняли мер, направленных на защиту их прав, что привлекло к тяжким последствиям в виде их гибели», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Новое уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, по факту халатности со стороны должностных лиц системы профилактики.

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