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Задержанным в Грузии гражданам Украины предоставили адвокатов

Происшествия

Их обвиняют в нелегальном приобретении оружия

Киев, 3 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Шести гражданам Украины, которые были задержаны в отеле «Альянс» в Тбилиси, предоставлены адвокаты, заявил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщило 3 декабря издание «Украинская правда».

Грузинская полиция подтвердила задержание шести граждан Украины, которых подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия.

«Задержанным украинцам назначили адвокатов. По информации департамента полиции города Тбилиси, права задержанных не нарушаются», — заявил дипломат.

Напомним, ранее несколько украинских политиков и чиновников заявили, что задержанных в Тбилиси было семеро. Одним из них был депутат Верховной рады Семен Семенченко, который сумел избежать от ответственности, предъявив дипломатический паспорт.

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Семенченко факт задержания отрицает, утверждая, что против него целенаправленно работает «российская пропаганда». Он не покинул Грузию, а якобы находится возле управления полиции в Тбилиси, и помогает задержанным.

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