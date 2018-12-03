В Томске экстренно сел самолёт с потерявшей сознание пассажиркой

Томск, , 12:11 — REGNUM Самолёт, летевший из Читы в Москву, был вынужден совершить непредвиденную посадку в аэропорту Томска. Одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 10:25 по местному времени.

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Во время полёта 56-летней женщине стало плохо, она потеряла сознание. Первая помощь ей была оказана на борту членами экипажа, затем пациентку передали в руки медикам бригады скорой помощи.

Как сообщил главный врач томской станции скорой помощи Николай Родионов, прямо на месте женщине провели непрямой массаж сердца, а также все необходимые действия, чтобы вывести пациентку из состояния клинической смерти.

Сейчас пациентка находится в реанимационном отделении клиники Сибирского государственного медуниверситета. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают её состояние как тяжелое.

Самолёт уже вылетел в пункт назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл сегодня, 3 декабря, в Чите. Здесь вылетевший из аэропорта двухмоторный самолёт L-410 был вынужден вернуться обратно из-за технической неисправности — после взлёта в нём загорелся датчик низкого давления масла в двигателе. Никто не пострадал.

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