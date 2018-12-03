СКР устанавливает причину смерти мужчины в гостинице в Москве

Москва, , 12:10 — REGNUM Тело мужчины 1979 года рождения нашли в одной из гостиниц в центре Москвы 1 декабря 2018 года. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«На теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения трупа в одной из гостиниц города проводится доследственная проверка.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В подвале ювелирного завода в Москве нашли труп мужчины