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СКР устанавливает причину смерти мужчины в гостинице в Москве

Происшествия

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего

Москва, 3 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  Тело мужчины 1979 года рождения нашли в одной из гостиниц в центре Москвы 1 декабря 2018 года. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«На теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения трупа в одной из гостиниц города проводится доследственная проверка.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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