Двое граждан Украины задержаны в Петербурге за насильственные преступления

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Двое граждан Украины задержаны правоохранительными органами Санкт-Петербурга за совершение преступлений, связанных с насилием. Оба находятся под стражей.

Мужчина 1981 года рождения, по версии следствия, в ночь на 26 ноября 2018 года в квартире одного из домов поселка Шушары Пушкинского района, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней студентки колледжа.

Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще один 21-летний гражданин Украины задержан за жестокое избиение ровесника, которое он совершил 23 сентября текущего года в центре Петербурга.

Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, тогда на улице Ломоносова 21-летний молодой человек был госпитализирован с различными травмами в тяжелом состоянии. Подозреваемого удалось задержать только 2 декабря, он полностью изобличен в том, что у входа в ночной клуб причинил потерпевшему телесные повреждения. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным издания «Фонтанка», гражданина Украины считают участником фанатской группировки «Бригадиры», которая объединяет некоторых болельщиков «Зенита». По данным источника, в 2015 году парень был объявлен в розыск полицией украинского города Ровно за совершение аналогичного преступления.