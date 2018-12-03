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Начальник энергокомпании в Дагестане пойман на взятке в 550 тыс. рублей

Происшествия

Взятка была получена за аннулирование акта о хищении электроэнергии

Махачкала, 3 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  Начальник Кизлярского городского отдела «Дагестанской энергосбытовой компании» Жарулах Т. задержан сотрудниками ФСБ И МВД при получении взятки. Задержание произошло в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сумма взятки составила 550 тыс. рублей, сообщили в МВД по региону.

Денежные средства были переданы ему в качестве вознаграждения от руководителя одной из строительных организаций «за положительное решение вопроса по аннулированию акта о хищении электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей», пишет РИА «Дагестан».

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и генпрокурору РФ Юрию Чайке провести масштабные проверки в сфере энергосетевого комплекса Дагестана. Глава государства призвал принять незамедлительные меры для выявления и пресечения хищений энергоресурсов в Дагестане.

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