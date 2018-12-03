Демонстрация за независимость Папуа: 500 человек задержаны в Индонезии

Сурабая, Индонезия, , 11:56 — REGNUM Несколько сотен сторонников независимости провинции Папуа на востоке Индонезии были задержаны по всей стране 1−2 декабря, сообщает главное отделение полиции острова Ява.

«Около 233 активистов были арестованы 1 декабря в Сурабая, втором по величине городе Индонезии», — заявил комиссар полиции Франц Барун Мангера.

В общей сложности более 500 активистов были задержаны в стране в ходе полицейских операций, направленных на подавление демонстраций 1 декабря, дата, которую жители Папуа считают днем независимости от голландской колонизации.

Напомним, с 1798 по 1942 годы Индонезия находилась под властью Голландии. Провинция Папуа объявила себя независимой 1 декабря 1961 года. В 1969 году этот богатый природными ресурсами регион стал частью Индонезии.

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