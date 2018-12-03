Росавтодор планирует снизить уровень смертности от ДТП в 3,5 раза

Москва, , 11:39 — REGNUM В 2017 году в Росси аварийность на федеральных трассах снизилась на 1,2%, а за 10 месяцев 2018 года на 5,7%. к 2024 году необходимо снизить уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 3,5 раза, то есть уровень не должен превышать четверо погибших на 100 тыс. человек, сообщили в Росавтодоре.

Для достижения таких результатов необходимо обустроить электроосвещением наиболее опасные автодорог: кольцевые пересечения, автобусные остановки, пешеходные переходы, всего более 3 тыс. участков. Начало реализации программы намечено на 2019 год.

Также для снижения количества ДТП установят порядка 463 км линий освещения. Сейчас на автодорогах действуют 1215 автоматизированных систем метеорологического контроля и 969 пунктов учета интенсивности дорожного движения. К 2020 году системами метеоконтроля оснастят всю подведомственную сеть Росавтодора.

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Как сообщал ИА REGNUM о, за последние 10 лет в России смертность в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) сократилась фактически вдвое.

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