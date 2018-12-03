Более 3 млн рублей украли из автомобиля в Москве

Москва, , 11:33 — REGNUM В центре Москвы из иномарки украли сумку с 3 млн рублей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря на ул. Мельникова. Хозяин сумки сразу после обнаружения пропажи обратился в ОВД «Таганский».

"Он (мужчина) сообщил…, что из его автомобиля Volkswagen пропала сумка, в которой находились 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, финансовые средства, которые находились в иномарке, были выручены от продажи дачного участка.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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