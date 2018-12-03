Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:38:08 МСК

В Сочи расследуют дело об обмане дольщиков на 40 млн рублей

Происшествия

Обвиняемый находится под стражей

Сочи, Краснодарский край, 3 декабря 2018, 11:22 — REGNUM  В Сочи уроженец Сахалинской области обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства на 40 млн рублей, сообщает 3 декабря пресс-служба главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, с 2014 по 2017 год обвиняемый привлекал деньги заемщиков для строительства жилищного комплекса в садовом товариществе города, при этом разрешение на возведение двух многоквартирных жилых домов мужчина не получил.

Ущерб потерпевшим составил более 40 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Краснодарском крае прошла серия задержаний чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, в том числе в Сочи. Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе.

Читайте также: На Кубани лжезастройщики похитили у дольщиков более 260 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить