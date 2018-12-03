В Сочи расследуют дело об обмане дольщиков на 40 млн рублей

Сочи, Краснодарский край, , 11:22 — REGNUM В Сочи уроженец Сахалинской области обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства на 40 млн рублей, сообщает 3 декабря пресс-служба главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, с 2014 по 2017 год обвиняемый привлекал деньги заемщиков для строительства жилищного комплекса в садовом товариществе города, при этом разрешение на возведение двух многоквартирных жилых домов мужчина не получил.

Ущерб потерпевшим составил более 40 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Краснодарском крае прошла серия задержаний чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, в том числе в Сочи. Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе.

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