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В Оренбуржье лесной участок превратили в автостоянку

Происшествия

В лесничестве возле Оренбурга вместо зоны отдыха для туристов арендатор устроил автостоянку

Оренбург, 3 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  В Оренбургском районе Оренбургской области арендатор использовал взятый в аренду лесной участок. На площади 2 тыс. квадратных метров индивидуальный предприниматель разместил автостоянку, тогда как участок предполагал создание зоны отдыха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

Участок полностью использовался для аренды автомобилей одного из автосалонов, расположенных в пригороде Оренбурга. Арендатор нарушил нормы Лесного кодекса, поскольку имел место факт нецелевого использования: природные ландшафты не сохранены, объекты растительного мира отсутствуют, пребывание на территории людей в целях отдыха, физического развития, развлечения невозможно.

Прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушение. Минлесхоз региона признал предпринимателя виновным и вынес предупреждение. В настоящее время часть лесного участка освобождена от автомобилей, установлена беседка и оборудована спортивная площадка.

Стоит отметить, что Оренбургская область занимает площадь около 124 тысяч квадратных километров. Леса занимают лишь 6% территории степного региона. Сегодня общая площадь лесного фонда Оренбуржья — 631,2 тыс. га.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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