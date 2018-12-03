В Оренбуржье лесной участок превратили в автостоянку

Оренбург, , 11:19 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области арендатор использовал взятый в аренду лесной участок. На площади 2 тыс. квадратных метров индивидуальный предприниматель разместил автостоянку, тогда как участок предполагал создание зоны отдыха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

Участок полностью использовался для аренды автомобилей одного из автосалонов, расположенных в пригороде Оренбурга. Арендатор нарушил нормы Лесного кодекса, поскольку имел место факт нецелевого использования: природные ландшафты не сохранены, объекты растительного мира отсутствуют, пребывание на территории людей в целях отдыха, физического развития, развлечения невозможно.

Прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушение. Минлесхоз региона признал предпринимателя виновным и вынес предупреждение. В настоящее время часть лесного участка освобождена от автомобилей, установлена беседка и оборудована спортивная площадка.

Стоит отметить, что Оренбургская область занимает площадь около 124 тысяч квадратных километров. Леса занимают лишь 6% территории степного региона. Сегодня общая площадь лесного фонда Оренбуржья — 631,2 тыс. га.