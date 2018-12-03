В Перми из-за пожара погибли три человека

Пермь, , 11:16 — REGNUM В Перми в ночь со 2 на 3 декабря в доме на улице Вижайской произошёл пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тела трёх человек: двух мужчин и однйо женщины, сообщает портал 59.ru.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Прикамью, информация о пожаре поступила в единую диспетчерскую службу в 04:14 по местному времени, на борьбу с огнём ушло примерно полчаса.

Предварительно, причиной смертельного пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении. Стоит отметить, что такую же версию называют в случае ещё одного пожара, унесшего жизни трёх мужчин в селе Романово Березниковского городского округа. Дом сгорел в ночь на 2 декабря. Очаг пожара, как установили специалисты, обнаружен в надворных постройках.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, по факту пожара в Романово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».