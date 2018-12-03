На Ямале с утра горел колледж

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 10:39 — REGNUM В Лабынанги (Ямал) утром 3 декабря 2018 горел филиал Ямальского многопрофильного колледжа. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Горел кабинет на втором этаже. Все, кто находился в момент пожара в здании, были незамедлительно эвакуированы в безопасное место на улицу до прибытия спасателей. Возгорание было локализовано на площади 15 квадратных метров.

Спасатели отметили грамотные действия персонала и студентов колледжа при эвакуации: люди покинули горящее здание в считанные минуты без давки и эксцессов.