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На Ямале с утра горел колледж

Происшествия

Пострадавших нет

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 3 декабря 2018, 10:39 — REGNUM  В Лабынанги (Ямал) утром 3 декабря 2018 горел филиал Ямальского многопрофильного колледжа. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Горел кабинет на втором этаже. Все, кто находился в момент пожара в здании, были незамедлительно эвакуированы в безопасное место на улицу до прибытия спасателей. Возгорание было локализовано на площади 15 квадратных метров.

Спасатели отметили грамотные действия персонала и студентов колледжа при эвакуации: люди покинули горящее здание в считанные минуты без давки и эксцессов.

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