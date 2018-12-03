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Подозреваемый в краже коллекционных фотоаппаратов задержан в Москве

Происшествия

Злоумышленник сдал похищенное в комиссионные магазины

Москва, 3 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Московские правоохранители задержали подозреваемого в краже раритетных фотоаппаратов на общую сумму приблизительно в 5 млн рублей. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, подозреваемый в краже редкой фототехники сдал похищенное в комиссионные магазины, откуда часть фотоаппаратов удалось изъять. Подозреваемый в краже находится под подпиской о невыезде, добавила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что в Москве неизвестные злоумышленники похитили инсталляцию в виде зебры с территории комплекса «Москва-Сити».

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