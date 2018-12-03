Болельщики сообщили о пожаре на «Ростов-Арене» во время матча с ЦСКА

Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM Ростовские интернет-пользователи, побывавшие на матче «Ростов» — ЦСКА, сообщили о пожаре на стадионе во время игры. Видеозапись выложена в паблике «Ростов Главный».

«Пожар на «Ростов-Арене» после взрыва взрывпакета фанатами ЦСКА в гостевом секторе», — написал один из зрителей.

https://www.instagram.com/p/Bq5BYwKjBGc/

Некоторые комментаторы задались вопросом, можно ли на стадион проносить взрывпакет, и кто на входном досмотре работает, раз такое ЧП допущено. Также была отмечена оперативная работа пожарных.

«От взрыв пакета пожаров или огня не бывает. Это просто шарф горит. К данному инциденту отношения не имею», — пояснил Игорь С.

ИА REGNUM напоминает, что ни одна команда не смогла открыть счёт. Результат матча — 0:0.