Понедельник, 3 Декабря 2018 года
10:58:26 МСК

Болельщики сообщили о пожаре на «Ростов-Арене» во время матча с ЦСКА

Происшествия

Интернет-пользователи пояснили, что у одного из болельщиков в гостевом секторе загорелся шарф

Ростов-на-Дону, 3 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Ростовские интернет-пользователи, побывавшие на матче «Ростов» — ЦСКА, сообщили о пожаре на стадионе во время игры. Видеозапись выложена в паблике «Ростов Главный».

«Пожар на «Ростов-Арене» после взрыва взрывпакета фанатами ЦСКА в гостевом секторе», — написал один из зрителей.

https://www.instagram.com/p/Bq5BYwKjBGc/

Некоторые комментаторы задались вопросом, можно ли на стадион проносить взрывпакет, и кто на входном досмотре работает, раз такое ЧП допущено. Также была отмечена оперативная работа пожарных.

«От взрыв пакета пожаров или огня не бывает. Это просто шарф горит. К данному инциденту отношения не имею», — пояснил Игорь С.

ИА REGNUM напоминает, что ни одна команда не смогла открыть счёт. Результат матча — 0:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить