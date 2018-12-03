Устроивший стрельбу в московском кафе пенсионер задержан

Москва, , 10:22 — REGNUM По факту стрельбы из травматического оружия в одном из кафе Савёловского района Москвы задержан гражданин пенсионного возраста. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе московского управления МВД РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент со стрельбой произошел в заведении на 1-й Квесисской улице.

«В кафе по указанному адресу между мужчинами 1955 и 1989 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз выстрелил в оппонента», — цитирует слова представителя пресс-службы агентство «Москва».

Сообщается, что потерпевший с огнестрельным ранением обратился за медицинской помощью. Стрелок был задержан, у пожилого мужчины изъят травматический пистолет, в отношении пенсионера возбуждено дело о хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что бывший старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов осуждён на 1,5 года условно за стрельбу из свадебного кортежа в Москве.

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