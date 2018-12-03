ДНР: За сутки ВСУ нарушили перемирие 18 раз

Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины нарушили перемирие 18 раз, выпустив по территории ДНР 184 единицы боеприпасов, сообщили 3 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наиболее активно киевские боевики атаковали донецкое направление — они выпустили 9 мин из 120-мм миномёта, применили вооружение БМП и зенитную установку, гранатомёты различных калибров и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ использовали 82-мм миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Каштановое, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское», — рассказали в СЦКК.

Боевики ВСУ обстреляли жилой дом в населённом пункте Докучаевск — пули крупнокалиберного пулемёта повредили остекление и входную дверь дома. К счастью никто не пострадал.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 68 единиц боеприпасов.

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Напомним, согласно ранее достигнутым в Минске договорённостям, с 29 августа в ДНР должно было начаться перемирие, связанное с началом учебного года, однако Украина продолжает демонстрировать недоговороспособность, а также нежелание урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём.