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В Краснодарском крае горит здание на площади 650 квадратных метров

Происшествия

Погибших и пострадавших нет

В Краснодарском крае горит здание на площади 650 квадратных метров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Армавир, Краснодарский край, 3 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  В Армавире загорелось здание на площади 650 квадратных метров, сообщили 3 декабря в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на месте возгорания создан штаб службы пожаротушения. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, горит цех по производству мебели, передает «Кубань 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар произошел на одном из складов в хуторе имени Ленина под Краснодаром. Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.

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