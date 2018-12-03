Талибы* похитили 60 водителей в провинции Саманган

Кабул, , 10:41 — REGNUM 2 декабря официальный представитель губернатора афганской провинции Саманган (столица провинции — г. Айбак) заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 60 водителей, работавших на угольной шахте в этой провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», сотрудники угольной шахты направлялись в провинцию Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф), когда были захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее официальный представитель полиции провинции Саманган Мунир Рахими подтвердил факт похищения мирных жителей боевиками.

Мунир Рахими также заявил, что сейчас предпринимаются активные попытки найти похищенных водителей и освободить их.

Ранее 27 ноября боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также похитили 25 мирных жителей, направлявшихся в столицу провинции Балх город Мазари-Шариф.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.