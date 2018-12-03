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В Сирии ударом беспилотника США уничтожен главарь террористов

Происшествия

Уничтоженный Абу аль-Умарайн был причастен к убийству рядового армии США Питера Кэссига

Вашингтон, 3 декабря 2018, 09:07 — REGNUM  В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна, передает телеканал Fox News.

По словам представителя коалиции Шона Райана, уничтоженный главарь террористов был причастен к совершенному в 2014 году убийству рядового армии США Питера Кэссига. Сообщается, что кроме Абу аль-Умарайна в Сирийской пустыне ударом дрона были уничтожены еще несколько боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Олег Макаревич заявил, что подразделения сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов и захватили большое количество оружия и боеприпасов иностранного производства.

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Участие США в войне в Сирии
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