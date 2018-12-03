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Акция протеста «желтые жилеты» в Париже: 412 человек задержаны,133 — ранены

Происшествия

В настоящее время под стражей находятся 378 человек

Акция протеста «желтые жилеты» в Париже: 412 человек задержаны,133 — ранены
Иллюстрация: Media.defense.gov
Полицейское заграждение

Париж, 3 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Префектура Парижа объявила, что в ходе акции протеста «желтые жилеты» в столице было произведено 412 арестов, сообщает Le Figaro.

В настоящее время под стражей находятся 378 человек, в том числе 33 несовершеннолетних. Известно также, что 133 человека получили ранения, включая 23 сотрудников полиции.

Глава полиции Парижа заявил о «беспрецедентном насилии». «Было арестовано 412 человек, такого не было на протяжении десятилетий», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста «желтые жилеты» прошла в Париже 1−2 декабря 2018 года. В ней приняли участие свыше 75 тыс. французов.

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Акции протеста
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