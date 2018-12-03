Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в центре Брисбена

Брисбен, Австралия, , 08:56 — REGNUM Двое неизвестных, которые устроили 3 декабря перестрелку с полицией в центре австралийского города Брисбен (штат Квинсленд), забаррикадировались в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает главное управление полиции штата Квинсленд на странице в соцсети Twitter.

ЧП произошло в понедельник, 3 декабря, на Коронэйшион-драйв.

«Офицеры были вызваны … для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники открыли стрельбу по стражам порядка, после чего забаррикадировались в одной из квартир. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Полиция призвала местных жителей не приближаться к месту происшествия.

Читайте также: В Бурятии совершено нападение на сотрудника полиции