В Югре в ДТП погибли и получили травмы чиновники мэрии Сургута

Сургут, Югра, , 08:46 — REGNUM На 807-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. От столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека и двое тяжело ранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Трагедия произошла 1 декабря 2018 года в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Автомобиль Hyundai Elantra двигался из Ханты-Мансийска в сторону Тюмени, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Нива». Предварительная причина ДТП: водитель иномарки не справился с управлением. В результате столкновения погибли три человека — водители автомобилей и пассажирка Hyundai Elantra. Ещё две пассажирки иномарки госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По первоначальным сообщениям местных СМИ, в Hyundai Elantra находились чиновники мэрии Сургута. В социальных сетях Югры комментаторы выражают соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня, 3 декабря 2018 года, на сайте горадминистрации Сургута появилось два некролога. Погибший водитель трудился в муниципальном казенном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационное управление» с «нулевых» годов. Скончавшаяся до приезда скорой пассажирка была специалистом-экспертом отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования Сургута. Чиновницы горадминистрации в роковой вечер возвращались из командировки.