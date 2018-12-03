Понедельник, 3 Декабря 2018 года
09:29:03 МСК

В Югре в ДТП погибли и получили травмы чиновники мэрии Сургута

Происшествия

Сотрудники горадминистрации экономической столицы ХМАО возвращались из командировки

Сургут, Югра, 3 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  На 807-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. От столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека и двое тяжело ранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Трагедия произошла 1 декабря 2018 года в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Автомобиль Hyundai Elantra двигался из Ханты-Мансийска в сторону Тюмени, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Нива». Предварительная причина ДТП: водитель иномарки не справился с управлением. В результате столкновения погибли три человека — водители автомобилей и пассажирка Hyundai Elantra. Ещё две пассажирки иномарки госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По первоначальным сообщениям местных СМИ, в Hyundai Elantra находились чиновники мэрии Сургута. В социальных сетях Югры комментаторы выражают соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня, 3 декабря 2018 года, на сайте горадминистрации Сургута появилось два некролога. Погибший водитель трудился в муниципальном казенном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационное управление» с «нулевых» годов. Скончавшаяся до приезда скорой пассажирка была специалистом-экспертом отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования Сургута. Чиновницы горадминистрации в роковой вечер возвращались из командировки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить