Приангарье. Дума городского поселения Куйтун отправила в отставку мэра

Куйтун, Иркутская область, , 08:18 — REGNUM Городское поселение Куйтун (Иркутская область) лишилось мэра: все 15 депутатов единогласно проголосовали за отставку ставленника единороссов Альбины Хомич. Как сообщает Ircity.ru со ссылкой на председателя думы района Анатолия Лапанова, причина ухода с должности связана с ухудшившимся здоровьем мэра.

Тем не менее, известно, что в октябре 2018 года депутаты направляли иркутскому губернатору Сергею Левченко ходатайство об отставке Хомич по причине нарушения антикорупционого законодательства. В частности, известно, что глава поселения фиктивно развелась со своим мужем и назначила его своим заместителем без проведения конкурса. В сентябре 2018 года, как выяснила прокуратура, Хомич потратила из городского бюджета на аренду своей квартиры 48 тысяч рублей. В октябре суд обязал вернуть эти деньги.

Напомним, осенью 2017 года чемпионка мира по тяжёлой атлетике Альбина Хомич, выдвинутая партией «Единая Россия», победила на выборах мэра Куйтунского района, на восемь голосов обойдя кандидата от КПРФ Галину Манух (24,7%) и на 17 — самовыдвиженца Алексея Непомнящего (24,4%).

Новые выборы мэра Куйтуна пройдут в марте 2019 года.