ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:24 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ три раза открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил 3 декабря официальный сайт оборонного ведомства ЛНР.

Под огнём киевских силовиков оказались посёлки Красный Яр и Фрунзе, а также памятник Князю Игорю.

ВСУ применили 82-мм миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие. В результате обстрелов потерь среди гражданского населения и военных не зафиксировано, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее украинские формирования один раз открыли огонь из вооружения БМП, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

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Напомним также, урегулировать ситуацию в Донбассе призваны соглашения, подписанные 12 февраля 2015 года в Минске. Документ подписали представители России, Германии, Франции и Украины. Согласно Минским соглашениям, Украина обязана обеспечить устойчивое прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, а также отвести тяжёлые виды вооружений, однако Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.