Хакасия «горит»: с начала года в регионе зарегистрировано 674 пожара

Абакан, , 06:57 — REGNUM В Хакасии только за прошедшие выходные (1−2 декабря) зарегистрировано шесть пожаров. В двух случаях причиной возгорания стала печь, дважды — электрическое оборудование. Причина ещё одного пожара — неосторожное обращение с огнём. Также специалисты зафиксировали один поджог, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 декабря, в республиканском главке МЧС.

По данным ведомства, всего с начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 674 пожара.

Что касается пожарной обстановки за 1 и 2 декабря, в группе хакасского МЧС в соцсети подчеркнули, что «она неутешительна»:

«Хакасия продолжает регулярно гореть».