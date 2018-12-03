Пожар в жилом здании на юго-западе Китая привел к гибели восьми человек

Куньмин, Китай, , 06:50 — REGNUM Восемь человек погибли и еще трое получили ранения в результате пожара в жилом здании, произошедшем ранним утром 2 декабря по местному времени в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 1:58 по местному времени 2 декабря в жилом здании в пригородном районе Сишань провинциальной столицы города Куньмина. В огне погибли пять человек, еще трое — в результате падения с высоты, пытаясь спастись от огня. Три человека получили ранения и в настоящее время проходят лечение в местном госпитале. Начато расследование причин трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Китае в провинции Гуандун на юге страны был задержан поджигатель, по вине которого погибли пять человек.

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