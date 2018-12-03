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В Швеции два иностранца пробрались на военную базу

Происшествия

Задержанным грозит тюремное заключение или штрафы

Стокгольм, 3 декабря 2018, 01:21 — REGNUM  Охрана базы ВМФ Швеции, расположенной близ Стокгольма на острове Мускё, задержала двоих иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы шведских вооруженных сил.

Посторонние лица были обнаружены на территории военного объекта, их задержали в соответствии с законом. Потребовался предупредительный выстрел.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Задержанные переданы полиции, гражданами какой страны они являются, военные не уточнили. Проникновение на базу грозит иностранцам тюремным заключением или штрафом.

Военная база на острове Мускё действует с 1969 года. На сегодняшний день она используется для технического осмотра кораблей.

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Военно-морской флот
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