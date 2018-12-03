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Во Франции баррикады протестующих стали причиной гибели человека

Происшествия

Из-за манифестаций «желтых жилетов» возникла пробка длиной 10 км, произошло ДТП

Париж, 3 декабря 2018, 00:46 — REGNUM  Баррикады протестующих спровоцировали дорожный затор в коммуне Арль на юго-востоке Франции, что привело к гибели человека в аварии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Тараскон.

Из-за манифестаций «желтых жилетов» возникла пробка длиной 10 км. Грузовой автомобиль остановился перед протестующими, в него на полной скорости въехал фургон, а в фургон врезалось еще одно транспортное средство.

В результате погиб водитель фургона. Этот человек стал третьим, чья смерть связана с массовыми протестами. Один манифестант погиб 17 ноября во время паники на пункте пропуска, а 20 ноября насмерть разбился мотоциклист, попавший в аварию из-за действий демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Их участники носят желтые светоотражающие жилеты.

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Акции протеста
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