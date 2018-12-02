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В Тульской области произошло ДТП с участием автобуса

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

В Тульской области произошло ДТП с участием автобуса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Тула, 2 декабря 2018, 23:30 — REGNUM  В Тульской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault Sandero и автобус ПАЗ. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД региона.

Авария произошла в воскресенье, 2 декабря, на 43 км автодороги Тула-Новомосковск. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека (двое мужчин и женщина).

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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