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В Сочи убит бывший депутат горсобрания

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, на улице Красноармейской

Сочи, Краснодарский край, 2 декабря 2018, 20:55 — REGNUM  В Сочи неизвестный убил бывшего депутата городского собрания. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, на улице Красноармейской.

«Обнаружен 58-летний мужчина… — говорится в сообщении. — От полученных повреждений потерпевший скончался».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ведется поиск злоумышленника.

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Бытовые убийства
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