В Мытищах в результате пожара погибли три человека

Мытищи, Московская область, , 20:37 — REGNUM Три человека (мужчина, женщина и ребенок) погибли в результате пожара в одном из кафе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, вблизи деревни Новосельцево. По предварительным данным, причина ЧП — замыкание электропроводки.

«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела трех человек, — говорится в сообщении. — По данному факту … возбуждено дело».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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